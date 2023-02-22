В двух городах Ямала в праздники ограничат продажу алкоголя

Спиртное нельзя будет купить в праздники в двух городах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городах Надым и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа в праздничные дни ограничат продажу спиртных напитков. Ограничения продлятся с 23 по 26 февраля. В остальных населенных пунктах округа продажа алкоголя ограничена не будет. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Время и правила продажи алкогольной продукции регулируются федеральным законом. Однако регионы могут вводить свои правила, например, в праздники или в дни проведения общественно-значимых мероприятий.

Так, например, в Екатеринбурге на День города в августе продажа алкоголя ограничена в центральной части города.