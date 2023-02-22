Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В МВД Свердловской области появилось авиаподразделение. Полицейские начнут использовать в работе беспилотники. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, отдел был создан по приказу начальника Главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

Дроны будут помогать в работе не только полицейским, но и Минобороны, а также ФСБ, ФСО и Росгвардии.

- Среди приоритетных направлений деятельности созданной службы является организация авиационной поддержки действий органов внутренних дел при осуществлении мероприятий, связанных с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, противодействием экстремизму и терроризму, розыском без вести пропавших граждан, выявлением нарушений ПДД на дорогах, а также взаимодействием с коллегами по силовому блоку из ФСБ, ФСО, Росгвардии и Министерства обороны, - отметил Валерий Горелых.

Отмечается, что официально новое спецподразделение, в котором сотрудники полиции будут работать с дронами, называется отделом применения и эксплуатации робототехнических комплексов беспилотных воздушных судов Центра информационных технологий, связи и защиты информации.

Сейчас в ГУ МВД Свердловской области набирают специалистов, которые будут работать в отделе. Желающие поступить на работу в новое подразделение могут обращаться по телефону: 8 (343) 358-85-76.

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