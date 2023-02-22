В Арамили магазину запретили продавать табак рядом с школой

Специалисты ведомства съездили к торговой точке с проверкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамили магазину «Красное и Белое» запретили продавать табак. Все дело в том, что торговая точка находится рядом со школой.

- В Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора поступила жалоба на продажу табака в магазине «Красное и Белое» (ООО «Лабиринт-Екатеринбург», Арамиль, Рабочая, 128) вблизи школы, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Специалисты ведомства съездили к торговой точке с проверкой и установили, что магазин продает табачные изделия в 68 метрах от границы территории школы №4. Законом же определено минимальное расстояние в 100 метров.

Продажу табачной продукции после проверки Роспотребнадзора признал незаконной Кировский районный суд Екатеринбурга.

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