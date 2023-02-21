Полиция Краснотурьинска проверит видео, на котором мать избивает своего ребенка

Инцидентом уже заинтересовались в полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Краснотурьинска расследует видео, на котором мать избивает своего ребенка. Материал появился во «Вконтакте» в сообществе «Краснотурьинск LIVE».

На видео мама девочки хватает ее за руки, пока несет до подъезда. После чего ребенок падает, а мать пинает его ногой в живот. Инцидент произошел на глазах у мужчины, который потом забрал девочку и отнес в дом.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, информация об инциденте уже зарегистрирована в дежурной части полиции.

- Начальник территориального ОВД Сергей Калмыков взял ситуацию на личный контроль и поручил в срочном порядке провести проверку сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. Представители МВД примут обоснованное решение. Сейчас устанавливается личность женщины и ребенка, а также очевидцев, - прокомментировал Валерий Горелых.

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