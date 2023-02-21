В Екатеринбурге за три дня задержали 18 водителей без прав

В ГИБДД подвели итоги массовой проверки автомобилистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 17 по 19 февраля сотрудники ГИБДД во время массовой проверки автомобилистов задержали 12 водителей, не имеющих водительского удостоверения и шесть водителей, лишенных прав. Еще девять автомобилистов оказались в состоянии алкогольного опьянения, а один в состоянии наркотического опьянения.

- Шесть автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

В ГИБДД призывают горожан, ставшими свидетелями того, как человек в состоянии опьянения собирается сесть за руль или уже находится за рулем, сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.

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