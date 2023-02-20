Сотрудники ГИБДД проверят водителей автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле автоинспекторы проверят водителей автобусов. Рейды пройдут в городе с 20 по 22 февраля. Об этом сообщили в тагильском отделе пропаганды ГИБДД.

- Сотрудники ГИБДД ежедневно будут проводить проверки транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Автобусы и водители будут проверяться в пунктах выпуска водителей на линию, а также на маршруте следования, - сообщили в Госавтоинспекции.

Главной целью рейдов является поиск нарушений в автобусах. Сотрудники ГИБДД проверят у водителей достоверность документов и состояние транспорта. При нахождении опасных недочетов на водителей будут заведены административные дела.

Ранее в Екатеринбургском ГИБДД подвели итоги рейдов на соблюдение ПДД среди таксистов. Всего автоинспекторы зафиксировали больше 200 нарушений. За два дня было проверено 635 автомобилей.

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