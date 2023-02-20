В число лидеров вошли 11 медицинских организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области составили рейтинг лучших больниц, оформлением топа занимались специалисты общественного совета при Минздраве, всего они рассмотрели 82 заявки.

В число лидеров вошли 11 медицинских организаций.

- В 2022 году эпидситуация стабилизировалась, и это положительным образом сказалось как на охвате свердловских больниц независимой оценкой качества, так и на уровне удовлетворенности пациентов полученной медицинской помощью, - отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Первое место в рейтинге с результатом 100 баллов заняла стоматологическая поликлиника Первоуральска.

На втором месте оказались сразу пять учреждений: городская больница ЗАТО Свободный, ДГБ № 8 из Екатеринбурга, многопрофильный центр «Бонум», Уральский институт кардиологии и ДГБ № 13.

На третьей строчке оказались Верхнепышминская стоматологическая поликлиника, Детская городская больница Первоуральска, ЕДГКБ № 9.