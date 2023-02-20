В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейского, торговавшего наркотиками

В 2020 году силовик вместе с знакомым собирался продать больше килограмма наркотиков через интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд приговорил 34-летнего экс-полицейского ОП № 1 к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за торговлю наркотиками. Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

- В ходе расследования уголовного дела следователем СКР допрошено около 40 свидетелей, осуществлены осмотры мест происшествия и предметов, обыски, очные ставки. Проведены молекулярно-генетические, компьютерно-технические, химические и психолого-психиатрическая судебные экспертизы, - рассказали в СК по Свердловской области.

По данным следствия, в 2020 году силовик вместе с знакомым собирался продать больше килограмма наркотиков в виде закладок на территории Екатеринбурга и других муниципалитетов региона. Но сделать задуманное у них не получилось. 14 ноября 2020 года сообщники были задержаны сыщиками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области.

- Из системы МВД предателя интересов службы за проступок, порочащий честь и достоинство представителя МВД, уволили по отрицательным мотивам в кратчайший срок после задержания, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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