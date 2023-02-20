В ТРЦ «Гринвич» открылась закусочная «В рот мне доги»

Заведение находится на фудмаркете Estory Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТРЦ «Гринвич» в техническом режиме открылась закусочная «В рот мне доги». Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» заведения.

- Наш юнит начинает работу в техническом режиме. Залетай и первым распробуй наши вкуснейшие хот-доги, сочнейшие корн-доги и оригинальные закуски, - сообщают представители закусочной.

Заведение находится на фудмаркете Estory. Там продаются хот-доги и корн-доги, которые готовятся по рецептам из разных стран.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре Veer Mall появилась новая точка быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая принадлежит известному шоумену Гарику Харламову.

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