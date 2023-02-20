В Екатеринбурге зооспасатель снял с дерева котика, сбежавшего от хозяев

Фото: группа во «ВКонтакте» «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге на Химмаше зооспасатель Евгений Зенков снял с дерева черного котика, сбежавшего от хозяев. Питомец сидел на уровне третьего этажа на конце тонкого ствола, имеющего сильный наклон на улице Грибоедова. О животном, которому нужна помощь, сообщили прохожие.

- На месте обнаружилась одна деталь - железобетонный столб, стоящий вплотную к дереву. Этот столб оказался здесь весьма кстати и очень помог, потому что был надежной точкой крепления страховки, - рассказал волонтер в группе во «ВКонтакте» «ЗооСпас в Екатеринбурге». - С верхушки столба до кота вполне удавалось дотянуться удочкой. И с нескольких попыток кота наконец удалось захватить петлей и по стволу притянуть вниз к такому участку, где я смог уже ухватить его рукой.

Пока Евгений Зенков ехал спасать котика после звонка прохожих, ему позвонили и хозяева питомца. Поэтому сразу после спасательной операции он отправился домой. Хозяева рассказали зооспасателю, что котик сбежал от них, испугавшись чего-то, когда его выносили из гостей.

- Хозяевам пришлось уехать без него. Если бы в их отсутствие кот спустился, то он стал бы бездомным, и жизнь его в один миг резко перевернулась бы. Чудом эта история закончилась благополучно, - отметил Евгений Зенков.

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