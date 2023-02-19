В Каменске – Уральском пьяный мужчина с женой и детьми попался сотрудникам ГИБДД

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД утром, 18 февраля, остановили автомобиль Toyota Corolla на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган». За рублем был 36-летний водитель, который пояснил, что едет с семьей к друзьям из Шадринска в Екатеринбург. Об этом сообщает портал KU66.RU.

На переднем сиденье авто сидела жена водителя, а сзади – их две маленькие дочки шести и 12 лет. Младшая при этом ехала без детского автокресла и ремня безопасности.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя административный протокол за нарушение правил перевозки детей. Также сотрудники почувствовали, что от мужчины пахнет спиртным. Мужчина прошел освидетельствование, которое показало 0,281 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Как пояснил водитель, накануне поездки он употреблял спиртное.

На водителя был составлен протокол, а его авто поместили на спецстоянку. Водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также будет решаться вопрос о том, чтобы привлечь водителя к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.