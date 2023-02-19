В Каменске-Уральском собака охраняла хозяина, упавшего в снег

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Забавная ситуация произошла во время вызова бригады скорой помощи. В Каменске-Уральском заметили надежного охранника, который не подпускал никого к хозяину. Пьяному мужчине хотели прийти на помощь медики, но на их пути встал пес. Видеоролик опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Каменск-Уральский»

- Вызов был в Каменский район. Мужчина лежал на обочине и не двигался. Когда мы приехали, то собака лежала на мужчине. Она спасала его от холода, никого не подпускала, охраняла. Чуть приблизишься – гавкает и нападает. Дополнительно вызвали полицию, - пишет автор поста.

Ранее, уральцы засняли собаку, которая охраняла стеллаж с мукой и сахаром от наплыва покупателей. В соцсетях пошутили, что теперь она спит особенно сладко.