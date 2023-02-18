Яблоки выросли в цене до 108 рублей за килограмм Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последнюю неделю (с 6 по 13 февраля) в Свердловской области на 3% подорожали бананы. По данным Свердловскстата, теперь их средняя цена 115 рублей за килограмм. Кроме этого на 6% подорожали яблоки – 108 рублей за килограм.

Взлетели цены и на вареную колбасу – 5,4%. Килограмм картофеля стоит теперь около 31,8 рублей, цена повысилась на 10%. Стоит добавить, что репчатый лук подорожал почти на 9% и теперь стоит 56,2 рубля за килограмм. За кило капусты придется отдать 28 рублей – она подорожала всего на 1,5 %

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