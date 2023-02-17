В Югре владелец собаки, укусившей девочку, оштрафован на 295 тысяч рублей

За ретивого пса заплатит его хозяйка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2022 года в Ханты-Мансийске на девочку напала агрессивная собака местной жительницы. Покусанный питомцем ребенок попал в больницу. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

В прокуратуре округа рассказывают, что по закону, животных можно выгуливать только при условии обеспечения безопасности граждан и их имущества. В противном случае при причинении ущерба владелец животного должен возместить причиненный ущерб.

После нападения прокурор подал иск в суд, который постановил взыскать с владелицы собаки 295 тысяч рублей.

- Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры.