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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 13:25

В Югре владелец собаки, укусившей девочку, оштрафован на 295 тысяч рублей

Инцидент произошел в июне 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
За ретивого пса заплатит его хозяйка

За ретивого пса заплатит его хозяйка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2022 года в Ханты-Мансийске на девочку напала агрессивная собака местной жительницы. Покусанный питомцем ребенок попал в больницу. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

В прокуратуре округа рассказывают, что по закону, животных можно выгуливать только при условии обеспечения безопасности граждан и их имущества. В противном случае при причинении ущерба владелец животного должен возместить причиненный ущерб.

После нападения прокурор подал иск в суд, который постановил взыскать с владелицы собаки 295 тысяч рублей.

- Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры.