Жителей Каменска-Уральского на остановках атакуют выпивохи

В Каменске-Уральском продолжают продавать фунфырики Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Каменска-Уральского, пользующиеся общественным транспортом, пожаловались в городскую полицию на алкоголиков, которые пристают с настойчивыми просьбами дать денег на спиртное. Об этом пишет KU66.RU.

- Они постоянно пристают на остановках, мелочь просят на шкалики, - рассказывает одна из горожанок.

Горожане делятся информацией о том, где именно продают нелегальный алкоголь. В 2021 году в Свердловской области десятки человек погибли от денатурата, но «паленкой» продолжают торговать почти в открытую.

Так, нелегальный алкоголь продают в продуктовом магазине по улице Белинского. У торговой точки регулярно происходят драки, а также наблюдается постоянный шум, мешающим местным жителям отдыхать.

Есть точки продажи нелегального алкоголя в магазинах по улицам Каменская, Уральская и Чкалова. Информацию об этом в социальных сетях публикуют местные жители. Несмотря на регулярные рейды общественников, «паленку» продолжают продавать.