Фото: администрация Каменска-Уральского

Двоих погибших на СВО добровольцев из Каменска-Уральского похоронят в один день. Как сообщили в администрации города, Константин Шуклин и Сергей Таушканов были добровольцами.

- Надежные, целеустремленные, храбрые, добрые и отзывчивые, говорят о каждом из них родные и друзья, - рассказали в администрации Каменска - Уральского. - С первых дней специальной военной операции решили, что их долг защищать Отечество.

До спецоперации Константин Шуклин служил разведчиком на Северном Кавказе. После вернулся в родной город и стал предпринимателем. Он погиб 23 января при штурме Артемовска. Посмертно его наградили медалью «За отвагу».

Сергей Таушканов служил сапером в мотострелковом полку, а затем занимался промышленным альпинизмом, объехал всю Россию. Погиб 4 февраля у села Спорное в бою во время караула.

Прощание с уральцами состоится на Аллее славы в Камеснке-Уральском 18 февраля в 11:30.

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