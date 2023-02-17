За год жители Югры 4,5 тысячи раз обратились в трудовую инспекцию

Жители Югры решают проблемы с выплатой зарплаты через трудовую инспекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году жители Ханты-Мансийского автономного округа 4,5 тысячи раз обратились в трудовую инспекцию. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Треть от общего числа обращений касалась задержек с выплатой заработной платы и нарушений, связанных с начислением больничных выплат.

В трудовой инспекции рассказали, что сдвинулось с мертвой точки ситуация с невыплатами заработной платы сотрудникам предприятия ООО «Горизонт» в Ханты-Мансийском районе. Руководство предприятия задолжало работникам 120 миллионов рублей. На данный момент работодатель уже выплатил треть долга. До конца февраля он должен рассчитать полностью.