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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:45

За год жители Югры 4,5 тысячи раз обратились в трудовую инспекцию

Треть обращений касалась задержек с выплатой зарплаты
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жители Югры решают проблемы с выплатой зарплаты через трудовую инспекцию

Жители Югры решают проблемы с выплатой зарплаты через трудовую инспекцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году жители Ханты-Мансийского автономного округа 4,5 тысячи раз обратились в трудовую инспекцию. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Треть от общего числа обращений касалась задержек с выплатой заработной платы и нарушений, связанных с начислением больничных выплат.

В трудовой инспекции рассказали, что сдвинулось с мертвой точки ситуация с невыплатами заработной платы сотрудникам предприятия ООО «Горизонт» в Ханты-Мансийском районе. Руководство предприятия задолжало работникам 120 миллионов рублей. На данный момент работодатель уже выплатил треть долга. До конца февраля он должен рассчитать полностью.