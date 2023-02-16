На Урале мужчина забыл в такси рюкзак с наркотиками

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле в отдел полиции №16 водитель такси принес рюкзак, забытый в его машине пассажиром. Он оказался полон наркотиков.

- Мужчина рассказал, что в вечернее время ему поступил заказ на поездку от дома по улице Красноармейской, в Выйской части города до Кушвы, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - В машину сел молодой человек, который, как показалось водителю, находился в состоянии сильного опьянения. Двигаясь по указанному маршруту, водитель автомобиля заехал на заправку. Пока владелец авто ходил рассчитываться за топливо, пассажир потихоньку ушел и скрылся в лесополосе.

Пассажир сбежал, когда таксист спросил его про оплату. Сотрудники полиции выяснили, что рюкзак принадлежит 31-летнему жителю Кушвы, дважды привлекавшемуся к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

В рюкзаке мужчины были ботинки, футболка, джинсовые шорты, а также 39 полимерных пакетиков с метилэфедроном общей массой порядка 30 граммов, электронные весы и рулон прозрачной липкой ленты.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков изучили записи видеонаблюдения в районе посадки пассажира в такси, а также автозаправочной станции и задержали его.

На жителя Кушвы по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере завели уголовное дело. Его арестовали.

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