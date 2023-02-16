В Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей не ходит автобус №53

В компании, обслуживающей маршрут, рассказали, что уже ведут поиск сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перестал ходить автобус №53. Об этом пишет TagilCity.ru. по словам местных жителей, маршрут отменили еще в декабре. Теперь им приходится ходить на соседние остановки и садится на автобусы других маршрутов, хотя ранее они могли садиться на конечной транспорта.

В администрации города «КП-Екатеринбург» объяснили, что автобус не ходит из-за кадрового дефицита водительского состава в фирме, которая обслуживает маршрут.

- Работа автобусов на маршрутах осуществляется по утвержденному расписанию в соответствии с Приложением №1 к муниципальному контракту, - сообщает пресс-служба мэрии. - Руководителями транспортных организаций принимаются все возможные меры для улучшения транспортного обслуживания населения. Механикам организаций, осуществляющим непосредственный контроль за работой автобусов на линии, рекомендовано усилить регулярный мониторинг работы автобусов на маршруте.

В компании, обслуживающей маршрут, TagilCity.ru рассказали, что уже ведут поиск сотрудников, но вернуть автобусы на маршрут получится не раньше, чем через неделю.

В мэрии также отметили, что специалистами МКУ «Служба заказчика городского хозяйства Администрации города» периодически проводятся проверки исполнения условий муниципального контракта на маршрутах городского пассажирского транспорта и к руководителям транспортных организаций применяются штрафные санкции.

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