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НовостиОбщество16 февраля 2023 3:25

В Екатеринбурге в 2023 году закупят 25 новых трамвайных вагонов

Они будут приобретены мэрией совместно с благотворительным фондом
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мэр рассказал, что первая партия новых трамвайных вагонов приедет в Екатеринбург к концу июня

Мэр рассказал, что первая партия новых трамвайных вагонов приедет в Екатеринбург к концу июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году закупят 25 новых трамвайных вагонов. Об этом сообщил на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) глава города Алексей Орлов.

- У нас есть предварительная договоренность с одним из больших благотворительных фондов о том, что в пропорции 50 на 50 в этом году мы приобретем 25 новых трамвайных вагонов, - рассказал Алексей Орлов.

Мэр также отметил, что сейчас проводится активная ревизия тех предполагаемых центральных маршрутов, где будут эксплуатироваться новые вагоны.

Планируется, что первая партия новых вагонов приедет в Екатеринбург к концу июня 2023 года.

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