На Урале лесничий попался на получении крупной взятки

В Качканаре 42-летний местный лесничий попался на получении крупной взятки. По предварительным данным, еще в 2021 году он четыре раза получил деньги за разрешение незаконной вырубки неучтенной деловой древесины.

В общей сложности обвиняемым было получено взяток на сумму 390 тысяч рублей. Теперь мужчина проходит по уголовному дело по статье «Получение взятки», свою вину он полностью признал.

- Следователем проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, осуществлены осмотры места происшествия, предметов и документов, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, противоправная деятельность теперь уже бывшего «хозяина леса», относившегося к вверенному ему участку крайне бесхозяйственно, была задокументирована.

Материалы дела отправили на рассмотрение в суд.