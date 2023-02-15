На Урале сбитая велосипедом пенсионерка отсудила у виновника ДТП 200 тысяч

Мать подростка пыталась оспорить это решение, потому что считала, что ее сын не был виновным в произошедшем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В уральском селе Мраморское пенсионерка, которую на велосипеде сбил 13-летний мальчик, отсудила у него мамы больше 200 тысяч рублей. Инцидент произошел в июле прошлого года, тогда школьник наехал на пожилую женщину, вышедшею на обочину.

Удар пришелся на руку пострадавшей, она сама позвонила в «112», позже ее увезли в больницу Полевского, где диагностировали перелом лучевой кости и многочисленные ушибы. В итоге пенсионерка решила взыскать с матери виновника аварии 500 тысяч.

- Судом частично удовлетворил исковые требования: с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и госпошлина – 300 рублей, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мать подростка пыталась оспорить это решение, потому что считала, что ее сын не был виновным в произошедшем. Однако в ведомстве встали на сторону пострадавшей пожилой женщины.