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НовостиОбщество15 февраля 2023 14:21

На Урале сбитая велосипедом пенсионерка отсудила у виновника ДТП 200 тысяч

За рулем байка был 13-летний школьник, поэтому компенсацию будет платить его мать
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мать подростка пыталась оспорить это решение, потому что считала, что ее сын не был виновным в произошедшем

Мать подростка пыталась оспорить это решение, потому что считала, что ее сын не был виновным в произошедшем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В уральском селе Мраморское пенсионерка, которую на велосипеде сбил 13-летний мальчик, отсудила у него мамы больше 200 тысяч рублей. Инцидент произошел в июле прошлого года, тогда школьник наехал на пожилую женщину, вышедшею на обочину.

Удар пришелся на руку пострадавшей, она сама позвонила в «112», позже ее увезли в больницу Полевского, где диагностировали перелом лучевой кости и многочисленные ушибы. В итоге пенсионерка решила взыскать с матери виновника аварии 500 тысяч.

- Судом частично удовлетворил исковые требования: с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и госпошлина – 300 рублей, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мать подростка пыталась оспорить это решение, потому что считала, что ее сын не был виновным в произошедшем. Однако в ведомстве встали на сторону пострадавшей пожилой женщины.