Глава Екатеринбурга рассказал, когда в городе появится наземное метро

16 февраля мэр Алексей Орлов отвечает на вопросы горожан в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) сегодня, 16 февраля, мэр Алексей Орлов отвечал на вопросы радиослушателей. Один из них касался будущего общественного транспорта города. В частности глава города рассказал о планах уральской столицы на строительство наземного метро. По словам Алексея Орлова, идея его создания появилась после того, как РЖД и СВЖД вынесли сортировочные работы из центра города. Благодаря этому освободилось для пассажирских перевозок рельсовое хозяйство в центральных районах.

- Появилась идея использовать его для пассажирских перевозок, - сказал Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM). - Недавно по инициативе губернатора поезд Ласточка пошел на Север области. Люди получили возможность в очень комфортной электричке преодолевать серьезные расстояния. Не использовать такие поезда в городской среде было бы неправильно. Маршруты сформированы. В городских условиях по скорости поезда Ласточка будут сопоставимы с метро. От Керамики до Восточной можно будет за 15 минут доехать, а 1,5 часа, стоя в пробке.

Для создания наземного метро будут строиться новые платформы. А одна поездка будет по стоимости сопоставима с поездкой на автобусе или трамвае, добавил глава города.

- Первый этап строительства наземного метро это организация транспортного сообщения Новокольцовского района с выходом на магистраль, - сказал Алексей Орлов. - Этот вопрос решается, потому что у нас сдаются объекты деревни Универсиады и со следующего года там будут проживать студенты.