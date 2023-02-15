Температура воздуха 16-20 февраля будет ниже нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидается резкое снижение температуры до -26 градусов. Похолодание прогнозируется в ночь с 15 на 16 февраля.

- Температура воздуха 16-20 февраля окажется немного ниже нормы (на два градуса), - ранее рассказывала главный синоптик Уральского гидрометцентра.

В дневное время 16 февраля, согласно прогнозам, ожидается -7... -12 градусов. В отдельных районах будет изморось.

В пятницу, 17 февраля, синоптики обещают ночью -13... -18 градусов, на севере и крайнем востоке - до -23 градусов. Днем потеплеет до -5... -10 градусов.

В субботу, 18 февраля, в ночное время столбики термометров снова опустятся до -14... -19, на севере и крайнем востоке - до -24 градусов, ожидается местами небольшой снег. В дневное время прогнозируется -9... -14 градусов.

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