Следователи выясняют точное количество пострадавших и устанавливают степень тяжести вреда, причиненного их здоровью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, организованной после массового отравления в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге.
- Глава ведомства поручил руководителю регионального Управления СК России Богинскому М.В. представить доклад о ходе проверки, - рассказали в Следственном комитете.
Напомним, случаи отравления были зафиксированы с 4 по 10 февраля. Острую кишечную инфекцию диагностировали у пяти человек, трое из которых подростки. Двоих отравившихся госпитализировали.
Следователи выясняют точное количество пострадавших и устанавливают степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.
В Роспотребнадзоре сообщали, что в закусочной выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. У одного из сотрудников так же, как и у заболевших, обнаружена РНК норовируса. Деятельность закусочной приостановлена на 90 суток.
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