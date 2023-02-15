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НовостиОбщество15 февраля 2023 4:19

Следователи проверят информацию о прекращении отлова собак в Кушве

СК организовало проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Бездомные псы не дают покоя местным жителям

Бездомные псы не дают покоя местным жителям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи проверят информацию о прекращении администрацией Кушвы отлова бродячих собак. СК организовало проверку.

- В рамках проверки следователем СК России будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации с целью дачи ей объективной правовой оценки, - сообщили в СК по Свердловской области.

Как сообщал Ural Mash, до конца прошлого года отловом собак занималась компания «Арсенал», но администрация города расторгла с ними договор по обоюдному согласию. По данным Telegram-канала, бездомные псы не дают покоя местным жителям - бегают по детским площадкам, нападают на людей и домашних питомцев.

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