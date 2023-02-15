Следователи проверят информацию о прекращении отлова собак в Кушве

Бездомные псы не дают покоя местным жителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи проверят информацию о прекращении администрацией Кушвы отлова бродячих собак. СК организовало проверку.

- В рамках проверки следователем СК России будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации с целью дачи ей объективной правовой оценки, - сообщили в СК по Свердловской области.

Как сообщал Ural Mash, до конца прошлого года отловом собак занималась компания «Арсенал», но администрация города расторгла с ними договор по обоюдному согласию. По данным Telegram-канала, бездомные псы не дают покоя местным жителям - бегают по детским площадкам, нападают на людей и домашних питомцев.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».