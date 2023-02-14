В Екатеринбурге 60-летняя женщина поверила мошенникам и потеряла 2,7 миллиона рублей

Два миллиона были личными накоплениями, еще 700 тысяч пенсионерка взяла в кредит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 60-летняя местная жительница поверила телефонным мошенникам и потеряла 2,7 миллиона рублей, в полицию обратилась дочь пострадавшей и рассказала, что два миллиона были личными накоплениями, еще 700 тысяч пенсионерка взяла в кредит.

Как оказалось, неделей ранее женщине позвонила неизвестная и рассказала, что кто-то пытается оформить на нее крупный займ. Чтобы предотвратить это, ей понадобится подать зеркальную заявку.

- Также ей посоветовали внести эти средства на «безопасный» счет. Также «банковский специалист» заставил пенсионерку обналичить все сбережения и осуществить серию транзакций на указанный им счет, - уточнили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сотрудники устанавливают все обстоятельства преступления.

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