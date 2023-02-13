Эдуард Россель заявил, что попутчики России держат нож за спиной

Эдуард Россель считает. что у России нет друзей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-губернатор Свердловской области и бывший сенатор Эдуард Россель 11 февраля выступил после богослужения в честь 20-летия Храма-на-Крови. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В своей речи политик назвал базовый принцип управления нашей страной, а также высказался о друзьях России.

- В России руководит, наверное, Бог. У России друзей нет, есть попутчики, которые держат нож за спиной, - рассказал Эдуард Россель.

Напомним, что ранее политик выступил с критикой речи телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Россель заявил, что за многие десятилетия работы в Свердловской области он убедился, что здесь живут достойные труженики и умные люди со своим мнением.