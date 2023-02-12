В зал ведут несколько входов. В каждый из них в очереди стоят около 30 человек. Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В «Екатеринбург-Экспо» скопились огромные очереди перед Big Love Show - 2023. На масштабном концерте 12 февраля выступят Клава Кока, Елка, Мари Краймбрери, «Винтаж», Artic&Asti и другие звезды. Выступления начнутся в 19:00. Однако зрители выстроились у входа в зал еще за полтора часа до мероприятия.

- Хочется быть ближе к сцене. Мы же понимаем, как много будет людей, поэтому и пришли заранее, - рассказывают зрители в очереди.

В зал ведут несколько входов. В каждый из них в очереди стоят около 30 человек.

Масштабное музыкальное мероприятие каждый год проходит в нескольких крупных городах России в преддверии Дня Святого Валентина. В этом году оно также проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Концерт в «Екатеринбург-Экспо» откроет Мари Краймбрери, а завершит уральская певица Клава Кока.