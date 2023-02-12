На Уралмаше полуголый мужчина от страха залез на дерево

Мужчина залез на дерево, опасаясь, что его могут убить током. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге полуголый мужчина забрался на дерево возле дома №10 по улице Калинина на Уралмаше, и звал прохожих на помощь. Информацию о нем разместили в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Очевидцы рассказали, что мужчина был очень испуган и кричал, что его хотят убить.

- Он утверждал, что его хотят убить током, - пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на местных жителей.

Чуть позже полуобнаженный мужчина переместился на крышу припаркованного рядом автомобиля, после чего очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и полицию. В итоге нарушителя спокойствия задержали.

- Сообщение о неадекватном мужчине в районе улицы Калинина поступило в отдел полиции №15 Орджоникидзевского района. Прибывший на место наряд полиции помог медикам задержать «Тарзана» и поместить в машину скорой помощи. Выяснилось, что мужчина снимает комнату в данном доме. Причины его состояния установят медики, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.