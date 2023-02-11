Игорь Володин рассказал об умении видеть ауру и лечить руками

Политик уверяет, что лечит своих детей простым прикосновением ладоней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин признался, что умеет видеть ауру других людей и может лечить болезни руками. Политик поделился своим опытом во время лекции 10-й фестивале высших смыслов «Пирамида света». Депутат начал заниматься необычными практиками, когда окончил службу в МВД.

- Я делал диагностику организма, и у меня обнаружили немало болезней. Тогда в моей жизни появился человек, который сказал, что мне надо заниматься энергетикой. Сначала у меня не получалось, но через 30 дней в меня начала входить энергия, благодаря которой я вылечил весь свой организм, - цитирует политика издание It' s My City.

Позже Игорь Володин начал изучать японскую медицину, благодаря которой научился исцелять людей прикосновением ладонями. По словам политика, когда он отправляется с семьей в отпуск, даже не берет с собой лекарства, ведь в случае чего может вылечить детей одним прикосновением.

Председатель городской думы Екатеринбурга также признался, что может видеть ауру людей и это нередко помогает ему в жизни.

- Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет. Тогда я сразу делаю выводы, - рассказывает Игорь Володин.

Фестиваль «Пирамида света» прошел в «Уральском центре народного искусства». На нем собрались тарологи, нумерологи, астрологи, экстрасенсы и эзотерики.

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