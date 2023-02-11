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НовостиОбщество11 февраля 2023 11:59

Игорь Володин рассказал об умении видеть ауру и лечить руками

Председатель гордумы Екатеринбурга поделился необычным опытом
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Политик уверяет, что лечит своих детей простым прикосновением ладоней

Политик уверяет, что лечит своих детей простым прикосновением ладоней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин признался, что умеет видеть ауру других людей и может лечить болезни руками. Политик поделился своим опытом во время лекции 10-й фестивале высших смыслов «Пирамида света». Депутат начал заниматься необычными практиками, когда окончил службу в МВД.

- Я делал диагностику организма, и у меня обнаружили немало болезней. Тогда в моей жизни появился человек, который сказал, что мне надо заниматься энергетикой. Сначала у меня не получалось, но через 30 дней в меня начала входить энергия, благодаря которой я вылечил весь свой организм, - цитирует политика издание It' s My City.

Позже Игорь Володин начал изучать японскую медицину, благодаря которой научился исцелять людей прикосновением ладонями. По словам политика, когда он отправляется с семьей в отпуск, даже не берет с собой лекарства, ведь в случае чего может вылечить детей одним прикосновением.

Председатель городской думы Екатеринбурга также признался, что может видеть ауру людей и это нередко помогает ему в жизни.

- Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет. Тогда я сразу делаю выводы, - рассказывает Игорь Володин.

Фестиваль «Пирамида света» прошел в «Уральском центре народного искусства». На нем собрались тарологи, нумерологи, астрологи, экстрасенсы и эзотерики.

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