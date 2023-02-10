Основная часть проекта состоит из биографического фильма. Фото: ГК «ДонЭкспоцентр»

В Екатеринбурге пройдет интерактивная выставка, посвященная искусству Рериха. История русского художника будет рассказана в формате живых полотен. Новый проект представит креативная студия «Р-Арт».

- В фильме повествуется о детских и студенческих годах художника, его путешествиях и экспедициях, судьбоносной встрече с его будущей женой Еленой, о становлении в живописи и пути к признанию, об уникальной и неповторимой «рериховской» технике письма и работе с цветом, - рассказали в ГК «ДонЭкспоцентр».

Основная часть проекта состоит из биографического фильма, который будет создан из «оживленных» картин творца. Он будет проектироваться на 12 широкоформатных экранах, расположенных по кругу.

Дополнительная часть выставки будет проходить в отдельной комнате, где зритель смогут воспользоваться сенсорными панелями, фотозонами и инсталляциями. Такой формат позволит глубже окунуться в творчество художника.

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