В Екатеринбурге затопило парковку элитной многоэтажки

Проблемы на парковке заметили жители дома на Шейнкмана, 111 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В элитной многоэтажке на Шейнкмана, 111, затопило подземный паркинг. Огромные лужи, которые заметили в здании, жильцы засняли на видео. Собственникам приходится идти по лужам до своих автомобилей. Стены этого помещения в 5-м подъезде даже заметно облупились из-за просочившейся воды. Об этом в соцсетях сообщают жильцы дома.

- А пока мы пишем, в наши подъезды и паркинги залиты канализационные стоки, - сообщает одна из жительниц Ольга.

В официальном Telegram-канале дома сообщалось, что в доме участились случаи подтоплений.

- В колодцах воды нет, наши сети исправны. Вызывали «Водоканал» для проведения исследования внутреннего трубопровода. Трубопровод не поврежден. Договорились с «Водоканалом» о диагностике внешних сетей для выявления причины подтопления, - сообщают представители.

Собственники квартир уже обращались в жилищный надзор. Еще в 2016-м жильцы проводили голосование за смену управляющей компании на товарищество собственников недвижимости.