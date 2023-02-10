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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:01

В Екатеринбурге затопило парковку элитной многоэтажки

Владельцы вынуждены ходить по лужам
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Проблемы на парковке заметили жители дома на Шейнкмана, 111

Проблемы на парковке заметили жители дома на Шейнкмана, 111

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В элитной многоэтажке на Шейнкмана, 111, затопило подземный паркинг. Огромные лужи, которые заметили в здании, жильцы засняли на видео. Собственникам приходится идти по лужам до своих автомобилей. Стены этого помещения в 5-м подъезде даже заметно облупились из-за просочившейся воды. Об этом в соцсетях сообщают жильцы дома.

- А пока мы пишем, в наши подъезды и паркинги залиты канализационные стоки, - сообщает одна из жительниц Ольга.

В официальном Telegram-канале дома сообщалось, что в доме участились случаи подтоплений.

- В колодцах воды нет, наши сети исправны. Вызывали «Водоканал» для проведения исследования внутреннего трубопровода. Трубопровод не поврежден. Договорились с «Водоканалом» о диагностике внешних сетей для выявления причины подтопления, - сообщают представители.

Собственники квартир уже обращались в жилищный надзор. Еще в 2016-м жильцы проводили голосование за смену управляющей компании на товарищество собственников недвижимости.