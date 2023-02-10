В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки

Перед этим певицу обвинили в пропаганде наркотиков и совращении молодежи. Фото: соцсети

В Екатеринбурге отменили концерт скандальной рэперши Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Певица должна была выступать со своим мужем Moneyken (Олег Еропкин) 27 марта в Концерт Холле «Свободе».

Информацию об отмене концерта подтвердили в пресс-службе «Свободе».

- Концерт перенесен на те же даты на 2024 год, - сообщили организаторы.

Концерты Инстасамки начали отменять по всех России после того, как член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина обвинила рэпершу в пропаганде наркотиков и развращении несовершеннолетних. Выступления отменили в Сочи, Краснодаре, Пятигорске и Курске.

Напомним, после заявлений Екатерины Мазуриной Инстасамка сообщила, что для российского тура она полностью поменяла программу и все то, что не раз вызывало раздражение и лишние вопросы, осталось в прошлом.

- Мы едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок, - уверяет певица.