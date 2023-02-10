Житель Свердловской области выиграл в лотерею больше 300 миллионов рублей

Имена новоявленных мультимиллионеров на данный момент неизвестны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неизвестный из Свердловской области выиграл в лотерею больше 300 миллионов рублей. Победителей «Спортлото «4 из 20» определили 9 февраля. Главным призом стал почти 601 миллион, еще одним счастливчиком стал житель Челябинской области.

Имена новоявленных мультимиллионеров на данный момент неизвестны.

- Победители еще не обратились в лотерейный центр за выигрышами. Однако есть информация, что оба счастливчика приобрели билеты за 350 рублей не онлайн, а в фирменных точках продаж, - уточнили в пресс-службе «Столото».

По правилам «Спортлото 4 из 20» чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации. В первом поле билета победители выбрали числа 19, 7, 9, 11, а во втором – 3, 12, 15, 18.

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