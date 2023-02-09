Свердловской киностудии исполнилось 80 лет

В открытии участвовали известные кинематографисты и деятели культуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская киностудия празднует свое 80-летие. В честь этого события была запущена уникальная выставка, на которой представят редкие документы из индустрии уральских фильмов.

В открытии участвовали известные кинематографисты и деятели культуры, представители областных и городских властей и другие.

Среди необычных экспонатов сценарии с режиссерскими правками Ярополка Лапшина, на счету которого картины «Угрюм-река» и «Приваловские миллионы».

- Также в экспозиции – письма зрителей, удостоверения сотрудников киностудии еще советских времен. Кроме этого, посетители смогу увидеть уникальные фото со съемочных площадок всем известных популярных фильмов прошлой эпохи, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также там покажут тизеры новых проектов киностудии, на данный момент ее специалисты работают над 12 проектами.