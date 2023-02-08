В Екатеринбург пришли снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел сильный снегопад. Неожиданно для горожан выпало большое количество осадков. Многие из них пожаловались на пробки и гололед под слоем снега.

- Стало гораздо сложнее добираться до дома. Сегодня вечером это заняло больше времени, чем обычно. Не ожидал, что так резко снег повалит, - поделился впечатлениями читатель «КП-Екатеринбург».

О снегопаде в столице среднего Урала предупреждали синоптики. Ранее, 7 февраля, Галина Шепоренко рассказала о том, что в Свердловскую область идет потепление, однако пойдет и снег.

- Температура воздуха повысится: ночью -8... -13 градусов, днем -2... -7 градусов. Надежда на выпадение небольшой порции снега может осуществиться в период 8-9 февраля, когда на Урал переместится атмосферный фронт. –сообщила синоптик.

Ожидается, что осадков в области выпадет немного.

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