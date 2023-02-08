Аналитики назвали профессии в Екатеринбурге с зарплатой от 90 тысяч рублей

Предлагаемая зарплата для этих профессий от 90 до 100 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Названы самые высокооплачиваемое профессии в Екатеринбурге. В числе первых оказались профессии главного инженера, менеджера по продажам и врача. Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий привел сервис по поиску работу SuperJob. Публикуем список и предлагаемую зарплату.

1. Главный инженер – от 100 000 руб.

2. Менеджер по продажам – от 95 000 руб.

3. Врач-педиатр – от 90 000 руб.

4. Супервайзер – от 90 000 руб.

5. Инженер радиовычислительной аппаратуры – от 85 000 руб.

Исследование было проведено на основе 103 000 вакансий в крупнейших городах России.

В Москве в пятерку лидеров вошли профессии руководителя по федеральным закупкам и руководителя по развитию сетевых клиентов с предлагаемой заработной платой от 250 до 400 тысяч рублей.