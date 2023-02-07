На поддержку манси в Свердловской области направят 1,8 млн рублей

Сейчас в Ивделе планируется создать этнографический центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

На поддержку манси в Свердловской области направят 1,8 миллиона рублей. Поручил выделить деньги губернатор Евгений Куйвашев. Правительство давно поддерживает малочисленный народ. Так, например, власти закупают для манси снегоходы и экипировку к ним.

- Это самый удобный вид транспорта для передвижения по лесу зимой, - отметил министр экономики и территориального развития Руслан Садыков.

В нашем регионе проживают 137 манси, в том числе более 60 человек в лесных поселениях. Ранее для них в Ивделе открылась швейная мастерская «Хаснэ Кол», где манси шьют традиционную национальную одежду и современные изделия с национальными орнаментами. А в местной школе созданы условия для изучения мансийского языка и факультативные курсы о традиционном укладе жизни манси.

Сейчас в Ивделе планируется создать этнографический центр, где будут действовать швейная и ремесленная мастерские, центр приема пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги. Здесь смогут работать минимум семь представителей манси.

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