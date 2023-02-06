Врачей из Свердловской области отметили на всероссийской премии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тагильские медики получили всероссийскую премию «Будем жить!». Накануне их наградили в Кремлевском дворце. Призы получили лучшие онкологи страны и их пациенты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В номинации «Лучшее отделение» отметили коллектив СООД в Нижнем Тагиле. Лучшей медицинской сестрой назвали работницу этого же учреждения. А в номинации «Лучшее в паллиативной службе» победил коллектив паллиативного отделения ЦГБ №2 Екатеринбурга.

- Наша цель — рассказать общественности о том, какие профессиональные врачи трудятся в онкологической службе Свердловской области. Это не только опытные, квалифицированные медики, но и люди с доброй, открытой душой, высокой степенью эмпатии. Ведь только рука об руку с доктором пациент может успешно пройти весь путь лечения и победить болезнь, - рассказала руководитель регионального отделения ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Надежда Собина.

Все совершенствования в онкологической помощи осуществляются благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В Свердловской области это направление является приоритетным.

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