Алексей Храмцов уволился из мэрии Нижнего Тагила

В мэрии Нижнего Тагила произошли кадровые перестановки. Фото: сервис Яндекс.Карты

Из администрации Нижнего Тагила уволился глава Управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов. Эту информацию в мэрии города подтвердили «КП-Екатеринбург».

Чиновник с лета 2019 года занимался работой с районными и сельскими администрациями. Сейчас это подразделение реформируют.

В начале 2023 года в мэрии Нижнего Тагила Управление территориального развития под руководством Храмцова объединили с экономическим управлением. Новое управление возглавила Ирина Трифонова. Информация об этом появилась на официальном сайте города.