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НовостиПолитика6 февраля 2023 8:56

Алексей Храмцов уволился из мэрии Нижнего Тагила

Чиновник курировал работу с районными и сельскими администрациями
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В мэрии Нижнего Тагила произошли кадровые перестановки. Фото: сервис Яндекс.Карты

В мэрии Нижнего Тагила произошли кадровые перестановки. Фото: сервис Яндекс.Карты

Из администрации Нижнего Тагила уволился глава Управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов. Эту информацию в мэрии города подтвердили «КП-Екатеринбург».

Чиновник с лета 2019 года занимался работой с районными и сельскими администрациями. Сейчас это подразделение реформируют.

В начале 2023 года в мэрии Нижнего Тагила Управление территориального развития под руководством Храмцова объединили с экономическим управлением. Новое управление возглавила Ирина Трифонова. Информация об этом появилась на официальном сайте города.