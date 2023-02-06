Жемчужину пара забрала себе Фото: предоставлено Елизаветой Луговой

В Екатеринбурге пара нашла жемчужину в клешне краба, заказанного в ресторане OVO izakaya.

- Пришли в ресторан, решили заказать краба. Я его впервые пробовала. Разрезали, почистили. Мой молодой человек почувствовал что-то твердое во время еды, оказалось, что это жемчужина, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елизавета Луговая.

Шеф-повар ресторана, которого позвали официанты, подтвердил девушке и молодому человеку, что им в блюде попался настоящий жемчуг.

Жемчужину пара забрала себе. Сейчас они думают, что можно сделать с необычной находкой.

- Как вариант можно сделать украшение, - добавила Елизавета.

Про подобный случай мы уже писали. Тогда женщина нашла жемчужину в наборе морепродуктов, который купила в одном из супермаркетов города.

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