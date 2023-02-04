В Екатеринбурге популярный ночной клуб проверили силовики

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в Chili в ночь с 3 на 4 февраля нагрянула полиция. Оказалось, что популярный ночной клуб силовики проверяли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Улица».

- Цель мероприятия - профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах, проверка мест концентрации лиц, допускающих совершение правонарушений, соблюдение правил торговли и требований миграционного законодательства иностранными гражданами, а также соблюдение подростками комендантского часа, - объяснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В этот раз рейд проходил на территории Октябрьского района. Помимо клуба силовики проверяли другие места скопления молодежи и те места, где ранее фиксировались факты преступлений и правонарушений.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Во время рейда в одной из торговых точек нашли алкоголь, который продавали без лицензии. В дежурную часть по итогам профилактического мероприятия были доставлены пять человек, двое из которых несовершеннолетние. Несколько человек были привлечены к ответственности. Кроме того сотрудники полиции провели около 50 профилактических бесед.

В рейде приняли участие 50 сотрудников правоохранительных органов. В том числе были задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и отдела по вопросам миграции. В качестве силовой поддержки были привлечены бойцы ОМОН Управления Росгвардии.

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