Очередная партия гуманитарной помощи из Екатеринбурга прибыла в Донбасс

Двадцатитонный груз вручен из рук в руки непосредственно адресатам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гуманитарная помощь, которая была отправлена волонтерами из Екатеринбурга, успешно прибыла в Донбасс. Очередную партию предметов первой необходимости привезли в Луганск.

- Трейлер с гуманитарной помощью благополучно добрался. Двадцатитонный груз вручен из рук в руки непосредственно адресатам – нашим бойцам-уральцам. Пожелаем команде центра «Мы рядом!» успешного возвращения, - уточнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также, по словам градоначальника, группа волонтеров из этого центра продолжает работу санитарами в Мариупольской больнице интенсивной терапии.

При этом по поручению Алексея Орлова центр «Мы рядом» оказывает адресную помощь семьям мобилизованных, занимается решением их бытовых проблем и ситуаций, с которыми столкнулись близкие и родные люди призывников и добровольцев.