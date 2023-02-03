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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:18

Очередная партия гуманитарной помощи из Екатеринбурга прибыла в Донбасс

Двадцатитонный груз передан из рук в руки непосредственно адресатам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Двадцатитонный груз вручен из рук в руки непосредственно адресатам

Двадцатитонный груз вручен из рук в руки непосредственно адресатам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гуманитарная помощь, которая была отправлена волонтерами из Екатеринбурга, успешно прибыла в Донбасс. Очередную партию предметов первой необходимости привезли в Луганск.

- Трейлер с гуманитарной помощью благополучно добрался. Двадцатитонный груз вручен из рук в руки непосредственно адресатам – нашим бойцам-уральцам. Пожелаем команде центра «Мы рядом!» успешного возвращения, - уточнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также, по словам градоначальника, группа волонтеров из этого центра продолжает работу санитарами в Мариупольской больнице интенсивной терапии.

При этом по поручению Алексея Орлова центр «Мы рядом» оказывает адресную помощь семьям мобилизованных, занимается решением их бытовых проблем и ситуаций, с которыми столкнулись близкие и родные люди призывников и добровольцев.