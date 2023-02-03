В Верхней Пышме обнаружили нелегальную свалку

Фото: пресс-служба Свердловского отделения Российского экологического общества

В Верхней Пышме недалеко от поселка Нагорный экологи обнаружили нелегальную свалку строительного и бытового мусора. Как сообщают активисты, ранее этот участок использовался в качестве карьера, но затем компания взяла его для рекультивации, но вместо этого складирует на участке отходы.

- Со слов сотрудников нелегального полигона, у компании есть договоренность с органами власти на прием строительных отходов на участке, - рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов. - При этом в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится.

Активисты направили обращения в надзорные ведомства. Собственника участка уже предупредили о недопустимости нарушений земельного законодательства. По данным экологов, прокуратура направила материалы в управление Россельхознадзора Свердловской области для дальнейшей проверки.

Председатель РЭО Алексей Вихарев отметил, что процесс закрытия нелегальных полигонов занимает от нескольких месяцев до года. За это время, по его словам, окружающей среде наносится колоссальный вред.

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