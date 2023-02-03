Тотальный диктант 2023 года пройдет 8 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столицей Тотального диктанта - 2023 стал Нижний Тагил. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города.

- Сегодня наш город победил в непростой борьбе, - сказал Владислав Пинаев. - Я от души благодарю всех, кто поддержал наш славный город - город трудовой доблести. Не сомневаюсь, что мы проведем это мероприятие на самом высоким уровне и верю что это не последняя наша победа.

Нижний Тагил соревновался за право стать столицей Тотального диктанта с Калининградом, Волгоградом, Мурманском, Омском, Алма-Атой, Ижевском и Томском. Победителя выбрали с помощью голосования.

Тотальный диктант 2023 года пройдет 8 апреля. Главная площадка будет организована на Демидовском железоделательном заводе. Там автор Тотального диктанта Василий Авченко прочитает свой текст, а из специально организованной студии пройдет часть онлайн-марафона. Также в Нижнем Тагиле пройдет ежегодный Фестиваль грамотности.

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