В Свердловской области за три года закрылось больше 800 турфирм

Турфирм становится меньше из-за роста цен и снижения доходов у людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за три года закрылось 818 турфирм, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Фокус». Из них 390 прекратили работу в пандемию коронавируса в 2020 году.

По данным аналитиков, турфирм становится меньше из-за роста цен и снижения доходов у людей. Кроме того, повлияло на рынок туристических услуг и ограничение доступа россиян в ряд стран.

Отмечается, что открылось за три года в Свердловской области при этом 369 турфирм. Всего в регионе более 1,7 тысяч организаций туристических услуг.

Ранее аэропорт Кольцово подвел итоги работы в 2022 году. В январе-декабре минувшего года на рейсах обслужено 5,84 миллиона пассажиров. Это на 3,6% меньше, чем в 2021 году. Большинство пассажиров аэропорта - 4,7 миллионов - путешествовали внутрироссийскими рейсами.

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