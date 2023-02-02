Свердловская спортивная промоутерская компания признана лучшей в России за 2021 и 2022 года

Свердловская спортивная компания RCC Boxing Promotions признана лучшей в России за 2021 и 2022 года. Фото: Алексей Галанов

Свердловская спортивная компания RCC Boxing Promotions признана лучшей в России за 2021 и 2022 года. Ее номинировали во время третьего Всероссийского боксерского форума. 2 февраля он стартовал в Серпухове.

Для участия в программе приехали 500 делегатов из 85 регионов страны. Помимо них на площадку форума прибыли именитые спортсмены, тренеры и спортивные функционеры. В первый день мероприятий прошло номинированные по итогам двух лет.

- RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией 2021-2022 годов. Организация была основана в 2016 году по инициативе Игоря Алтушкина. Престижную награду из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил Евгений Звездников, - рассказал руководитель PR Академии единоборств РМК Алексей Галанов.

Именно свердловская компания провела Бои Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса в России. Она же организовывала десятки профессиональных турниров, которые наблюдали миллионы фанатов по всему миру.

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