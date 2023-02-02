Появление стереомодели позволит расширить возможности города. Фото: администрация Нижнего Тагила

На Урале создали цифровой двойник Нижнего Тагила. Его получил мэр города Владислав Пинаев. Ее создали в Урало-Сибирской гео-информационной компании в рамках сотрудничества геодезистов и правительства Свердловской области.

Стреомодель поможет в развитии города. Ее создавали несколько лет, изучая территории Нижнего Тагила. Благодаря появлению двойника возможности муниципалитета расширились.

- Когда мы имеем у себя на столе полную модель города, это нас избавляет во многих случаях от выхода на местность, давая объективную информацию о том или ином районе. Сюда накладывается любая информация, которая есть в городе и может потребоваться специалистам различных служб, к примеру, генеральный план, подземные коммуникации, кадастровая информация, - объяснила главный инженер УСГИК Елена Кобзева.

Мэр города оценил труд разработчиков стеромодели. Он уже дал ряд поручений руководителям отраслевых и функциональных органов по ее использованию. Для себя Владислав Пинаев отметил, что благодаря цифровому двойнику теперь можно оперативное проектировать дороги и земельные участки.

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