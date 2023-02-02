Внешний вид детской поликлиники в Каменске-Уральском удивил горожан

Здание поликлиники выглядит непривычно для уральского города. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Каменске-Уральском ремонтируют поликлинику №2 Детской городской больницы по улице Спиридонова.

Горожан удивил необычный внешний вид обновленного здания – фасад поликлиники вместо стандартного в таком случае оштукатуривания облицевали разноцветными панелями. Яркое здание выглядит очень непривычно.

Ремонт еще продолжается. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

- Таких зданий в нашем микрорайоне нет, выглядит очень непривычно. По-моему, у нас в городе ни одно учреждение здравоохранение так не выглядит, - рассказали «КП-Екатеринбург» жители Каменска-Уральского.

В пресс-службе Детской городской больницы назвали причину такого подхода к обновленному внешнему виду больницы.

Фото: предоставлено "КП-Екатеринбург" пресс-службой Детской городской больницы

- Во-первых, это детское учреждение, поэтому такой внешний вид уместен. Во-вторых, если здание оштукатурить заново, то через несколько лет придется снова проводить косметический ремонт. Панели намного долговечнее и, поэтому, практичнее, - рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.